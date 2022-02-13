Эксперт: с появлением «омикрона» дети стали чаще заражаться коронавирусом

Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко рассказал, что с появлением штамма «омикрон» дети стали чаще болеть коронавирусом и с проявлением симптомов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Фисенко, дети стали заражаться «омикроном» гораздо чаще, чем другими штаммами вируса. Кроме того, если у них раньше наблюдалось бессимптомное течение болезни, то теперь у них проявляется головная боль, насморк, кашель, першение, боль в горле, нередко диарея и иногда сыпь.

Также эксперт добавил, защитить непривитых детей от COVID-19, можно, если взрослые будут соблюдать все меры профилактики.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что симптомы «омикрона» проявляются у детей через 2-3 дня после заражения.



Дарья Акимова