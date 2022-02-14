Рынок наружной рекламы в Казани восстановился до допандемийного уровня

После пандемийных потрясений отечественный рекламный рынок за 9 месяцев 2021 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 15% к докризисному. Сегмент наружной рекламы в РФ вырос на 43% к 2020 году — до 27,4 млрд рублей (на 7% выше показателей 2019 года). Об этом на сегодняшнем «деловом понедельнике» рассказал Аскар Багаутдинов, начальник Управления наружной рекламы и информации.

— Рекламный рынок Казани нацелен на восстановление, — заявил он. — Показатели заполняемости рекламных конструкций по итогам 2021 года не только вернулись на докризисный уровень, но и уже немного смогли превысить его. Неожиданно хороший результат показал январь 2022 года, в котором не наблюдалось традиционного сезонного спада.

Фото: Максим Платонов

По его словам, в немалой степени ситуацию «спасли» цифровые носители. Загрузка рекламой на цифровых конструкциях в течение 2021 года держалась на высоком уровне — 65—70%. «Цифра» размещается сегодня в Казани в основном в местах с максимальным трафиком, обеспечивая «большую гибкость планирования» и запуска рекламных кампаний. Сославшись на экспертов, Аскар Багаутдинов отметил, что традиционные рекламные конструкции и цифровые вообще демонстрировали в 2021 году разнонаправленную динамику. «Цифра» за первые 9 месяцев 2021 года увеличила рекламные бюджеты на российском рынке в 1,5 раза, а статичные конструкции «все еще в значительном минусе». Такой же тренд и в Казани.

— По итогам прошлого года диджитал-реклама забрала половину рекламного рынка, при том что цифровой инвентарь составляет не более 15% от общего количества конструкций, — отметил Багаутдинов.

Всего в 2021 году казанский бюджет получил доходов от рекламы на 335 млн рублей. В 2022 году планируется собрать 435,4 млн — 96,7 млн рублей из них это платежи 2021 года, которые мэрия в рамках мер поддержки разрешила рекламным компаниям перенести.