В Роспотребнадзоре разработали технологию, позволяющую выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали технологию, которая позволяет определять COVID-19 на самых ранних стадиях и в условиях минимальной концентрации вируса. Благодаря этому разработку можно будет использовать для создания высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем.

Как отметили в ведомстве, одним из ключевых достоинств изобретения является высокая чувствительность. В перспективе новая технология может послужить основой для разработки тест-систем, которые позволят диагностировать коронавирус прямо у постели пациента, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

В минувшие выходные правительство России направило свыше 400 млн рублей на генетический анализ штамма COVID-19 «омикрон». Выделенные средства пойдут на закупку оборудования, ферментов, расходных материалов и др.

Диана Жиленкова