В мире за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась впервые с ноября 2021 года

На этой неделе заболеваемость коронавирусом в мире уменьшилась впервые с ноября 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои подсчеты.

Было подтверждено почти 18 млн случаев заражения, что на 4 млн меньше, чем за прошлые семь дней. Темпы распространения COVID-19 упали в тех странах, где пик из-за нового варианта вируса «омикрон» пришелся на начало этого года.

За неделю произошло снижение заболеваемости в США на 70%, за четыре недели почти в два раза сократилась во Франции и Великобритании, до 140 тысяч и 50 тысяч заражений в день, в три раза — в Италии и Испании, до 65 тысяч. Однако фиксируется рост заболеваемости в Германии (240 тысяч) и странах Восточной Европы. Также выросли темпы заражений в Японии, Турции (почти 100 тысяч ежедневно) и Бразилии (180 тысяч).

Фото: realnoevremya.ru

В России за последние сутки в России выявили 197 949 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране 14 133 509 человек.







Дарья Акимова