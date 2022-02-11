В Татарстане выявили рекордные 2 238 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки зарегистрировали рекордные 2 238 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Это на 513 случаев больше, чем днем ранее. Вчера сообщалось о 1 725 заболевших COVID-19.
Общее количество инфицированных достигло 62 727 человек. Рост заболевших, который начался с первой недели января, продолжается.
— Заболеваемость за прошедшую неделю выше предыдущей в 2 раза, — отметила Авдонина.ОбществоМедицина Татарстан
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