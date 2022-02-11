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В Татарстане выявили рекордные 2 238 новых случаев коронавируса

10:12, 11.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане выявили рекордные 2 238 новых случаев коронавируса
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки зарегистрировали рекордные 2 238 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Это на 513 случаев больше, чем днем ранее. Вчера сообщалось о 1 725 заболевших COVID-19.

Общее количество инфицированных достигло 62 727 человек. Рост заболевших, который начался с первой недели января, продолжается.

— Заболеваемость за прошедшую неделю выше предыдущей в 2 раза, — отметила Авдонина.

ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:24
    Ради вливаний из фед.бюджета все случаи гриппа, ОРВ и ОРЗ в статистику, как Ковид записали?
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