В Татарстане построено 407 тысяч «квадратов» жилья — это 15% от плана

В Татарстане на сегодняшний день построили 407 тыс. кв. м жилья, что составляет 15% от плана, сообщил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



Наибольший процент выполнения — по соципотечному строительству — 47% (70 тыс. кв. м). Более половины от объема уже введенного в эксплуатацию жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство. Так, сдано 1 694 дома, то есть 14% от плана. За год по ИЖС нужно построить минимум 12 454 дома.

План по линии коммерческого строительства выполнен на 12% — сданы 27 многоквартирных домов суммарной площадью 108,4 тысячи кв. м.

Что касается программ обеспечения жильем отдельных категорий граждан — в этом году по четырем программам в списки получателей включили 677 семей, 600 из которых — дети-сироты. По программе «Многодетные семьи, воспитывающие пятерых и более детей» должны получить 22 семьи. В программу обеспечения жильем молодых семей включили 50 получателей. Категория вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев в 2022 году представлена 5 получателями.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане по программе жилищного строительства на 2022 год, утвержденной 18 января, построят 2 млн 755 тыс. кв. метров жилья.

Маргарита Головатенко