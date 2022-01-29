В Татарстане построят 2,7 млн «квадратов» жилья в 2022 году

В Татарстане по программе жилищного строительства на 2022 год, утвержденной 18 января, построят 2 млн 755 тыс. кв. метров жилья, сообщил на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



По программе социальной ипотеки необходимо построить 72 дома. Сегодня уже построено более 33 тыс. кв. метров, что составляет 22% от плана на этот год. По коммерческой линии строительства в эксплуатацию ввели 8 многоквартирных домов общей площадью 35,6 тыс. кв. м., то есть 4% от годового плана. К концу января в республике уже сдали 69 тыс. кв. м жилья — 2,5% от плана.

В программу капитального ремонта многоквартирных домов в 2022 году включили 769 многоквартирных домов общей площадью 4,7 млн кв. м. Объем финансирования — 6,4 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году в Татарстане обеспечат жильем 600 детей-сирот и 50 молодых семей. Планируется обеспечить жильем и многодетные семьи, в которых воспитывается пять и более детей. Его получат 40 таких семей.

Маргарита Головатенко