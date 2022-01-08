В этом году в Татарстане обеспечат жильем 600 детей-сирот и 50 молодых семей

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана рассказали о планах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 2022 году. Его получат 600 детей-сирот и 50 молодых семей.

Кроме того, в этом году планируется обеспечить жильем и многодетные семьи, в которых воспитывается пять и более детей. Его получат 40 таких семей.

Жильем обеспечат и семь граждан, относящихся к категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев, рассказал сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В общей сложности в 2022 году в Татарстане жильем обеспечат 697 семей, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, Айзатуллин сегодня рассказал, что в 2022-м в республике планируется построить 2 млн 755 тысяч квадратных метров жилья. Вместе с этим в этом году капитально отремонтируют 769 многоквартирных домов в 42 муниципалитетах Татарстана.



Татьяна Демина