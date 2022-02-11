В Казани имам отказался заключать брак мужчины с трансгендером

В Казани имам мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин отказался заключать никах пары, в которой невеста оказалась трансгендером. С такой просьбой к нему обратилась мать жениха.

— Я был шокирован сначала и отказал в просьбе. Родился мальчиком — значит, должен быть мужчиной, — приводит «Интерфакс» слова Хайруллина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ислам подобных союзов не одобряет, подчеркнул он. В своих проповедях он всегда говорит о том, что девочка должна воспитываться как девочка, а мальчик — как мальчик.

В 2019 году в Казани зарегистрировала свой брак пара трансгендеров. Ранее каждый из них сменил пол. После этого пара сообщила о шантаже и травле в Сети. Их союз распался в феврале прошлого года.

Татьяна Леухина