В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
В Казани ЗАГС официально зарегистрировал брак пары трансгендеров. Видео со свадьбы появилось на Youtube.
Брак был заключен в четверг, 12 декабря.
«[В ЗАГСе] не было особого отношения. Если я выгляжу, как женщина и у меня женские документы, а он выглядит, как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал», — рассказала одна из молодоженов Эрика Аскарова (цитата по Kazanfirst).Общество Татарстан
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