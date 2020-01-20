Зарегистрировавшая брак пара трансгендеров из Казани рассказала о шантаже и угрозах

Пара трансгендеров из Казани Эрика и Виктор рассказали о шантаже и травле семьи в Сети. Об этом они рассказали на своем YouTube-канале.

По словам Эрики, из-за чрезмерной активности журналистов паре пришлось отказаться от нескольких съемок. Они считают, что тем самым лишились возможности сделать вклад в жизнь трансгендерных людей.



«О нашей свадьбе узнали очень много людей. Мы хотели показать, что люди, поменявшие пол, имеют право на то же самое, что и люди, не менявшие пол. Мы являемся частью ЛГБТ-сообщества. Мы думали, если к нам начнут относиться лучше, то и к ЛГБТ-сообществу будут относиться лучше», — сказала Эрика.

Она добавила, что некая подруга решила использовать популярность пары в своих интересах, заявив, что «расскажет всю правду» об отношениях новоиспеченной пары.



«Черная зависть овладевает человеком. Она так и хочет этот наш «кусочек известности». К сожалению, к моей бывшей подруге присоединилась еще группа людей, у которых есть мои личные фотографии и информация, которые могут дискредитировать мой образ. Я боюсь, что моя тайна раскроется», — объяснила Эрика.

Напомним, что в декабре стало известно, что в Казани зарегистрировали пару трансгендеров. После этого в ЗАГСе объяснили, что даже не знали, что жених и невеста меняли пол.

