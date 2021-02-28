Первая женатая пара трансгендеров из Казани разводится

Фото: соцсети

Первая зарегистрировавшая в России законный брак пара трансгендеров развелась. Об этом стало известно в соцсетях.

По словам главы семейства Виктора, причиной развода стал импульсивный нрав Эрики. Супруга же уверена, что муж ей изменял.

Фото: instagram.com/victor.askarov

«А ведь все думали что это счастливая дружная семья. Однако в реальной жизни нет ни одного друга или подруги, родственников, компании, в которой проводим время, которые не видели бы наших ссор и скандалов. Вот одна из причин, почему я уехал», — написал Виктор в Instagram.

Эрика и Виктор Аскаровы стали известными в декабре 2019 года после того, как официально зарегистрировали свои отношения. Уже после свадьбы стало известно, что ранее каждый из них сменил пол. После этого пара сообщила о шантаже и травле в Сети.

Ольга Плешкова