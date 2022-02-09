В Госдуме призвали дождаться официальной информации о допинг-тесте российского фигуриста

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал дождаться официального комментария от Олимпийского комитета России по поводу информации о подозрительном допинг-тесте российского фигуриста.

— Считаю, что не нужно верить информации Inside The Games. Нужно дождаться информации из официальных источников, которыми могут быть федерация или Олимпийский комитет России, — поделился Свищев.

Фото: Олимпийский комитет России

Он отметил, что сведения от официальных источников также могут оказаться ошибкой. Поэтому вместо истерии следует готовиться к будущим соревнованиям, передает «РИА Новости».

Сегодня Inside the Games сообщило о переносе церемонии награждения победителей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх. По данным портала, причиной стали проблемы с допинг-тестом российского спортсмена. Мероприятие должно было состояться вчера.

Диана Жиленкова