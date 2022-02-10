Исследование: в этом году 74% казанцев планируют делать накопления

Фото: Илья Репин

74% жителей Казани планируют делать накопления в этом году. Не собираются откладывать денежные средства 14% казанцев. Об этом по итогам опроса сообщили в сервисе «Авито. Работа».

Чаще всего те, кто не планирует делать накопления, объясняют свой выбор маленькими доходами. 6% казанцев признались, что у них вообще нет такой цели, а 4% придерживаются мнения, что проще оформить кредит или одолжить средства у друзей и знакомых.

Фото: Максим Платонов

В целом по стране наиболее часто одобряют идею откладывать деньги молодые люди от 18 до 24 лет (81%). А среди респондентов от 55 до 64 лет только 68% планируют делать накопления.

В январе в аналитическом центре университета «Синергия» сообщили, что всего лишь 26% россиян делают накопления. Из них около 64% ежемесячно откладывают меньше пяти тысяч рублей, 20% — от пяти до десяти тысяч рублей, 9% — от 15 до 20 тысяч рублей. И только у 7% получается накопить более 20 тысяч рублей.

Диана Жиленкова