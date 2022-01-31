Исследование: всего 26% россиян делают накопления

Фото: Илья Репин

В России всего лишь 26% жителей делают накопления. Таковы данные исследования аналитического центра университета «Синергия». Сообщают об этом «РИА Новости».

Из них примерно 64% каждый месяц откладывают меньше пяти тысяч рублей, 20% — от пяти до десяти тысяч рублей, 9% — от 15 до 20 тысяч рублей. И лишь у 7% получается накопить более 20 тысяч рублей.

Чаще всего россияне копят на крупные покупки, среди которых недвижимость, автомобили, бытовая техника, также на путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии и на «черный день».

Согласно другому исследованию, проведенному в декабре прошлого года сервисом SuperJob, у 43% россиян отсутствуют сбережения. 13% в случае потери дохода смогли бы прожить за счет сбережений менее месяца, 18% — один или два месяца, 11% — три-шесть месяцев. Еще 8% жителей России хватило бы их на срок от полугода до года, лишь 7% смогут жить на отложенные средства дольше года.



Дарья Акимова