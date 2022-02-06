Фигурист Кондратюк завоевал второе место в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине
Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Он набрал 181,65 балла.
Первое место завоевал японец Юми Кагиями (208,94 балла), третье — американец Винсент Чжоу (171,44 балла), четвертое — китаец Цзинь Боянг (155,04 балла), пятое — канадец Роман Садовский (122,60 балла).
Своим выступлением Кондратюк упрочил лидерство России в общем зачете, которое ранее принесла казанская фигуристка Камила Валиева. В короткой программе она набрала 90,18 балла. Призовые места также заняли японка Вакаба Хигути (74,73 балла) и канадка Мадлен Скизас (69,60 балла).
Вчера российская сборная завоевала две медали. Так, лыжница Наталья Непряева принесла второе место в скиатлоне. А бронзу завоевали биатлонисты в смешанной эстафете: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
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