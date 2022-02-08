Эксперт оценил предложение Путина дать политическое убежище Порошенко

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин сообщил, что предложение президента РФ Владимира Путина предоставить политическое убежище экс-главе Украины Петру Порошенко испортит бывшему украинскому президенту политическую карьеру. Об этом сообщает «РИА Новости».

Путин на пресс-конференции в Москве после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что уже предлагал Порошенко политическое убежище и готов сделать это еще раз. Сам Порошенко, комментируя предложение Путина в Telegram-канале, заявил, что на Украине «разберутся сами».

По словам эксперта, из-за политического убежища в России радикалы начнут говорить о том, что он агент Москвы и теперь его хотят вернуть к себе. Такие заявления могут устроить проблемы с его дальнейшей политической карьерой.

фото: kremlin.ru

На прошедших накануне переговорах президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине. Как пишет газета Financial Times, их встреча продвинула «деэскалацию» на Украине. Они договорились «не предпринимать новых военных инициатив». Кроме того, президенты условились вести «широкий диалог» по размещению Россией своих войск.



Максим Кокунин