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В Нижнекамском районе ревакцинацию прошли 12 тысяч жителей

02:34, 08.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Нижнекамском районе ревакцинацию прошли 12 тысяч жителей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамском районе привились от COVID-19 164 827 жителей, полностью привиты 157 695 человек. Ревакцинацию прошли 12 тысяч человек, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии Нижнекамска.

Ситуация оценивается как напряженная. Нагрузка на врачей по-прежнему остается на высоком уровне. В инфекционном госпитале Нижнекамска лечение получают 93 пациента, из них на ИВЛ — три человека, сообщается на сайте администрации Нижнекамска.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 1 305 случаев заражения коронавирусом — это новый антирекорд с начала пандемии. За весь период пандемии в республике подтвердилось 56 009 случаев COVID-19. По последним данным, в Татарстане привились от инфекции 2 412 866 человек. 1 891 236 жителей республики уже получили вторую прививку. Ревакцинацию прошли 200 020 человек.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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