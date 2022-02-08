В Нижнекамском районе ревакцинацию прошли 12 тысяч жителей

В Нижнекамском районе привились от COVID-19 164 827 жителей, полностью привиты 157 695 человек. Ревакцинацию прошли 12 тысяч человек, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии Нижнекамска.

Ситуация оценивается как напряженная. Нагрузка на врачей по-прежнему остается на высоком уровне. В инфекционном госпитале Нижнекамска лечение получают 93 пациента, из них на ИВЛ — три человека, сообщается на сайте администрации Нижнекамска.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 1 305 случаев заражения коронавирусом — это новый антирекорд с начала пандемии. За весь период пандемии в республике подтвердилось 56 009 случаев COVID-19. По последним данным, в Татарстане привились от инфекции 2 412 866 человек. 1 891 236 жителей республики уже получили вторую прививку. Ревакцинацию прошли 200 020 человек.

Татьяна Леухина