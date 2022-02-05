В Татарстане за сутки от COVID-19 привились 3 002 человека

В Татарстане за минувшие сутки от COVID-19 привились 3 002 человека. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Общее число привитых в республике достигло 2 412 866 человек. 1 891 236 татарстанцев уже получили вторую прививку. Ревакцинацию прошли 200 020 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали рекордное число заболевших COVID-19 — 1 105 человек. За все время пандемии коронавирусом заболели 53 503 жителя республики.



Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина