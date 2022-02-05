Новости общества

15:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за сутки от COVID-19 привились 3 002 человека

14:03, 05.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки от COVID-19 привились 3 002 человека
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки от COVID-19 привились 3 002 человека. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Общее число привитых в республике достигло 2 412 866 человек. 1 891 236 татарстанцев уже получили вторую прививку. Ревакцинацию прошли 200 020 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали рекордное число заболевших COVID-19 — 1 105 человек. За все время пандемии коронавирусом заболели 53 503 жителя республики.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем