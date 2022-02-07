В Татарстане зарегистрировали 1 305 случаев заражения коронавирусом — новый антирекорд

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 1 305 случаев заражения коронавирусом — это новый антирекорд с начала пандемии. За весь период пандемии в республике подтвердилось 56 009 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 134 человека. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 40 459 человек. Умерли за весь период 1 627 заболевших, в том числе четверо за минувшие сутки (двое мужчин 1942 и 1937 годов рождения и две женщины 1935 и 1938 годов рождения).

Фото: realnoevremya.ru

За вчерашние сутки Татарстан тоже побил предыдущий антирекорд — в республике выявили 1 201 заражение.

Маргарита Головатенко