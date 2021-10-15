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В Казани выделят еще почти 1 миллиард рублей на строительство второй ветки метро

19:02, 15.10.2021
В Казани выделят еще почти 1 миллиард рублей на строительство второй ветки метро
Фото: t.me/kzn_officia

Из бюджета РТ выделено еще 999,1 млн рублей на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступил Главстрой РТ. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 25 октября. Тендер размещен 15 октября. Срок исполнения контракта — до 1 марта следующего года.

Фото: Олег Тихонов

В Казани целиком вторую ветку метрополитена планируют ввести в 2027 году. Об этом рассказал генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

В начале июля «Реальное время» выяснило, что на проектирование второй ветки метрополитена столицы Татарстана выделили 100 млн рублей.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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