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Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 8 февраля

12:37, 07.02.2022
Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 8 февраля
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане во вторник, 8 февраля, ожидается туман. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, туман в Татарстане ожидается местами завтра ночью и утром.

Фото: Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в республике сегодня установится облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой снег. Температура воздуха днем составит -4... -9 градусов, на западе — до -12 градусов.

Общество Татарстан

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