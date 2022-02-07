Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 8 февраля
В Татарстане во вторник, 8 февраля, ожидается туман. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.
По прогнозу синоптиков, туман в Татарстане ожидается местами завтра ночью и утром.
По прогнозу Гидрометцентра РТ, в республике сегодня установится облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой снег. Температура воздуха днем составит -4... -9 градусов, на западе — до -12 градусов.
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