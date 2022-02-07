Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -9 градусов
В понедельник, 7 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. Утром в отдельных районах туман.
Ветер неустойчивый слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -4... -9 градусов, на западе до -12 градусов. В Казани ожидается от -8 до -10 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -4 до -9 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
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