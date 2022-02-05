Как в Татарстане поликлиники принимают пациентов в выходные дни — видео

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В Татарстане поликлиники начали работать в выходные дни. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Например, к 10 утра на прием к хирургу в поликлинику №10 пришли 15 человек. Среди жалоб — боли в суставах, укусы собак. Десятки пациентов приходят и к терапевту: кто-то — с симптомами COVID-19, кто-то — с постковидными осложнениями.

В Татарстане с 2 февраля начал действовать приказ о приостановке плановой медицинской помощи и диспансеризации. В соответствии с документом приостанавливается плановая медпомощь для взрослых, в том числе профилактические медосмотры и диспансеризация определенных групп населения (также углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирус). Заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснял, что оказание плановой медицинской помощи приостанавливается только в поликлиниках. Стационарная помощь продолжает оказываться.



Татьяна Леухина