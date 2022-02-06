В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились шесть случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвой коронавируса стали трое мужчин 1930, 1986, 1937 годов рождения и три женщины 1946, 1929, 1957 годов рождения.

Фото: Максим Платонов (архив)

С начала пандемии от COVID-19 скончались 1623 татарстанцев.

За минувшие сутки в республике выявили 1 201 случай заражения коронавирусом — это новый антирекорд. За все время пандемии COVID-19 заболели 54 704 жителя Татарстана.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина