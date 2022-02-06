За сутки в Татарстане обнаружили рекордное количество зараженных коронавирусом — 1 201 человек

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане обнаружили 1 201 заражение коронавирусом — это новый антирекорд. За все время пандемии COVID-19 заболели 54 704 жителя республики.

Всего выздоровели 40 325 человек, в том числе 128 — за прошедшие сутки. Коронавирус стал причиной смерти еще шести татарстанцев. Всего от COVID-19 скончались 1 623 человека.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова