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За сутки в Татарстане обнаружили рекордное количество зараженных коронавирусом — 1 201 человек

11:26, 06.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане обнаружили рекордное количество зараженных коронавирусом — 1 201 человек
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане обнаружили 1 201 заражение коронавирусом — это новый антирекорд. За все время пандемии COVID-19 заболели 54 704 жителя республики.

Всего выздоровели 40 325 человек, в том числе 128 — за прошедшие сутки. Коронавирус стал причиной смерти еще шести татарстанцев. Всего от COVID-19 скончались 1 623 человека.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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