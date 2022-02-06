В Сармановском районе на охрану образовательных учреждений выделят 8,3 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Исполком Сармановского района Татарстана объявил тендер на оказание охранных услуг для муниципальных образовательных учреждений. Начальная цена контракта — 8,3 млн рублей.

Подрядчику необходимо обеспечивать охрану, общественный порядок, пропускной и внутриобъектовый режимы на охраняемом объекте и прилегающей территории. Запрещается допускать несанкционированное проникновение посторонних лиц на охраняемый объект.

Фото: Максим Платонов

Также нужно осуществлять видеонаблюдение (при наличии), а также контролировать сигналы технических средств охраны и оповещения и др. Оказать услугу необходимо в период с момента заключения контракта до конца 2022 года. В список входят 16 объектов.

Заявки на участие принимаются до 14 февраля. Подрядчика определят 16 февраля.

В декабре стало известно, что в Елабужском районе РТ на охрану образовательных учреждений выделят 24 миллиона рублей. В списке охраняемых объектов обозначены 16 школ и 25 детских садов.

Диана Жиленкова