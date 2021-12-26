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В Елабужском районе РТ на охрану образовательных учреждений выделят 24 миллиона рублей

18:15, 26.12.2021
В Елабужском районе РТ на охрану образовательных учреждений выделят 24 миллиона рублей
Фото: Максим Платонов (архив)

В Елабужском районе Татарстана объявили тендер на охрану образовательных учреждений. Начальная цена договора составляет 24 миллиона рублей.

В списке охраняемых объектов 16 школ и 25 детских садов. На их территории исполнитель должен будет обеспечить пропускной режим в целях антитеррористической защищенности и поддерживать порядок на массовых мероприятиях, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе стало известно, что в Минобрнауки РТ решается вопрос финансирования охраны школ четвертой категории опасности. За 2021 год школам первой и второй категорий выделили 113 миллионов рублей, а в следующем году школам третьей категории будет предоставлено около 1,2 млрд рублей.

В Казани тем временем из бюджета города выделили более 25 миллионов рублей на установку системы контроля и управления доступом (СКУД), которая предназначена для организации пропускного режима сотрудников и посетителей. Она будет установлена в 357 детских садах и трех дошкольных отделениях при общеобразовательных организациях.

Максим Кокунин
ОбществоОбразование Татарстан

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