Стал известен состав сборной России по биатлону на женскую индивидуальную гонку на Олимпиаде

Определен состав сборной России на биатлонную женскую индивидуальную гонку на Олимпийских играх в Пекине. В него вошли Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Евгения Буртасова.

Гонка пройдет завтра, 7 февраля, в 12:00 (мск), сообщает Олимпийский комитет России.

Фото: Олимпийский комитет России

Вчера в смешанной эстафете по биатлону российская сборная завоевала бронзовую медаль. Еще одну награду, серебряную медаль, в первый день Олимпийских игр принесла лыжница Наталья Непряева.

XXIV зимние Олимпийские игры открылись в пятницу на Национальном стадионе столицы Китая. Российскую сборную на Играх представят свыше 200 спортсменов — 109 мужчин и 103 женщины.

Диана Жиленкова