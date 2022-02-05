Непряева завоевала серебро в скиатлоне на Олимпиаде-2022

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на XXIV зимних Олимпийских играх. Она принесла первую медаль российской сборной.

Напомним, по решению правительства РФ спортсменам за серебряную медаль полагается награда в размере 2,5 млн рублей, золотую — 4 млн рублей, бронзовую — 1,7 млн рублей.

Вчера на Национальном стадионе Пекина состоялось открытие XXIV зимних Олимпийских игр. Сборную России на Играх представят свыше 200 человек — 109 мужчин и 103 женщины.

Сегодня сообщалось, что квалификацию в прыжках на лыжах с трамплина прошли Евгений Климов, Михаил Назаров, Роман Трофимов, а также татарстанец Данил Садреев. Первый раунд пройдет завтра.

В январе Непряева победила в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски». Второе место завоевала шведка Эбба Андерссон, а третье — норвежка Хейди Венг.

Диана Жиленкова