Сборная России завоевала бронзу в смешанной эстафете по биатлону на Олимпиаде-2022

Фото: Олимпийский комитет России

Сборная России завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете по биатлону на XXIV зимних Олимпийских играх. Так, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов принесли РФ вторую награду.

Первую награду завоевала сегодня лыжница Наталья Непряева в скиатлоне. Она принесла российской сборной серебряную медаль.



Напомним, российским спортсменам за золотую медаль полагается вознаграждение в размере 4 млн рублей, серебряную — 2,5 млн, а за бронзовую — 1,7 млн.

Также сегодня квалификацию в прыжках на лыжах с трамплина прошли Евгений Климов, Михаил Назаров, Роман Трофимов, а также татарстанец Данил Садреев. Первый раунд пройдет завтра.

XXIV зимние Олимпийские игры открылись вчера на Национальном стадионе Пекина. Российскую сборную на Играх представят свыше 200 спортсменов — 109 мужчин и 103 женщины.

Диана Жиленкова