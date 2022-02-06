Захарова: Deutsche Welle — это пропагандистская машина НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление представителя Госдепа США Неда Прайса, который заявил, что в Вашингтоне осудили решение РФ о закрытии московского бюро Deutsche Welle (DW).

Захарова поинтересовалась, когда Госдеп США выпустит доклад про фейки Bloomberg. По ее словам, подобная ситуация сложилась с RT DE, хотя оснований для этого не было.

— Ну, а то, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя — НАТОвская пропагандисткая машина в действии, — написала официальный представитель МИД РФ в своем телеграм-канале.

Фото: wikipedia.org

Заявление Прайса накануне прокомментировало и российское посольство в Вашингтоне — США обвинили в двойных стандартах. В дипмиссии поинтересовались, где были американские «высокие демократические ценности», когда Берлин запретил вещание RT DE.

Решение о закрытии московского бюро DW стало ответной мерой России на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. Тем не менее, официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что ситуации RT DE и DW абсолютно несравнимы. А Захарова напомнила, что RT DE может вещать на территории 33 европейских стран, включая Германию.

Вчера американское агентство Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину. Вскоре публикацию удалили, а руководство организации извинилось за инцидент. Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил заменить термин fake news на Bloomberg news. По его словам, случившееся наглядно демонстрирует, к чему может привести атмосфера напряженности на международной арене.

Диана Жиленкова