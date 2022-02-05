Песков предложил заменить термин fake news на Bloomberg-news

Американское агентство Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину, разместив публикацию с соответствующим заголовком. Руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на это предложением заменить термин fake-news на Bloomberg-news.



Он считает, что случившееся наглядно демонстрирует, к чему может привести атмосфера напряженности на международной арене. Песков также отметил, что подобная публикация Bloomberg свидетельствует об опасности агрессивных заявлений США и Запада, пишет «РИА Новости».

Bloomberg однако удалили свою резонансную публикацию. Как объяснили в агентстве, они готовят заголовки к различным сценариям событий, а сообщение о вторжении России на Украину опубликовали случайно. Руководство организации выясняет причины инцидента.