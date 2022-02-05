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Посольство России в Вашингтоне обвинило США в двойных стандартах из-за осуждения запрета работы DW

08:56, 05.02.2022
Посольство России в Вашингтоне обвинило США в двойных стандартах из-за осуждения запрета работы DW
Фото: pixabay.com

Посольство России в Вашингтоне посчитали заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса примером политики двойных стандартов. Тот ранее сообщил, что Соединенные Штаты осуждают решение российских властей закрыть московское бюро немецкой телекомпании Deutsche Welle (DW).

— Где были американские «высокие демократические ценности», когда Берлин запретил спутниковое и другие типы вещания телеканала RT DE? — говорится в twitter-аккаунте дипмиссии.

Напомним, решение о закрытии московского бюро DW стало ответной мерой РФ на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. Позднее официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что ситуации RT DE и DW абсолютно несравнимы.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что канал RT DE был лицензирован в Сербии и его вещание возможно на территории 33 стран Европы, включая Германию.

Диана Жиленкова
ТехнологииМедиа

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