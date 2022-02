Посольство России в Вашингтоне обвинило США в двойных стандартах из-за осуждения запрета работы DW

Посольство России в Вашингтоне посчитали заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса примером политики двойных стандартов. Тот ранее сообщил, что Соединенные Штаты осуждают решение российских властей закрыть московское бюро немецкой телекомпании Deutsche Welle (DW).

— Где были американские «высокие демократические ценности», когда Берлин запретил спутниковое и другие типы вещания телеканала RT DE? — говорится в twitter-аккаунте дипмиссии.

@StateDeptSpox statement is another example of double standards policy. Where were «high democratic values» when #Berlin banned the satellite and other types of broadcasting of@de_rt_com channel?



