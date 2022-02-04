Захарова: RT DE лицензирован в Сербии и может вещать в 33 европейских странах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с прекращением работы немецкой телекомпании Deutsche Welle (DW) на территории РФ. В частности, она выразила недоумение по поводу высказывания официального представителя МИД Германии Андреа Зассе.

— Ситуации RT DE и DW — абсолютно несравнимы. Вещание RT DE запретил независимый немецкий орган по надзору за СМИ. Правительство к этому непричастно... RT DE не имел лицензии. DW работала с лицензией и законно, — сообщила представитель немецкого ведомства.

Фото: wikipedia.org

В ответ на это Захарова напомнила, что канал RT DE был лицензирован в Сербии. Также его вещание возможно на территории 33 стран Европы, включая Германию, согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Кроме того, вещание RT DE производилось из Москвы, а не из Берлина.

— Причем тут ФРГ? Или правительство Германии считает, что обладает лицензией еще и на немецкий язык? Не уверена, что Австрия и Швейцария в курсе такого поворота событий, — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Сегодня прекратилась работа московского бюро DW. Это ответная мера РФ на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. Как пояснили в МИД РФ, решение немецкого медиарегулятора MABB о запрете вещания RT DE является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы.

Диана Жиленкова