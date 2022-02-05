Bloomberg ошибочно сообщило о вторжении России на Украину

Американское агентство Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину. Соответствующий заголовок появился на сайте минувшей ночью, а затем публикацию удалили.

Как пояснили в Bloomberg, агентство готовит заголовки к различным сценариям событий, а сообщение о вторжении России на Украину было опубликовано случайно. Руководство организации выясняет причины инцидента.

Фото: pixabay.com

— Мы глубоко сожалеем об ошибке, — говорится на сайте агентства.

Слухи о возможном вторжении России на Украину нередко распространяются в СМИ, хотя представители РФ неоднократно опровергали их, в том числе и сам президент Владимир Путин. В январе президент США Джо Байден не исключил введения личных санкций против Путина в случае «вторжения» на Украину.



Диана Жиленкова