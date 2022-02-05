Садреев прошел квалификацию в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде-2022

В Пекине квалификацию в прыжках на лыжах с трамплина прошли российские спортсмены Евгений Климов, Михаил Назаров, Роман Трофимов, а также татарстанец Данил Садреев. Об этом сообщает телеграм-канал Олимпийского комитета Росси.

Первый раунд состоится завтра, 6 февраля, в 14:00.

Вчера на Национальном стадионе Пекина состоялось открытие XXIV зимних Олимпийских игр. На торжественном открытии российские спортсмены прошли под 46-м номером. Знаменосцами избрали Ольгу Фаткулину и Вадима Шипачева.

Сборную России на Играх представят свыше 200 человек — 109 мужчин и 103 женщины. Первые комплекты медалей разыграют сегодня. За золотую медаль спортсмены получат 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, а за бронзу — 1,7 млн рублей. Игры продолжатся до 20 февраля.

Диана Жиленкова