Российская лыжница впервые выиграла «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева победила в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски». Второе место — у шведки Эббы Андерссон, третье — у норвежки Хейди Венг.

Еще одна российская лыжница Татьяна Сорина пришла шестой, Анастасия Рыгалина — 25-й, Екатерина Смирнова — 28-й, Лилия Васильева — 33-й, Христина Мацокина — 40-й.

В заключительном масс-старте на 10 километров свободным стилем в итальянской Валь-ди-Фьемме Непряева финишировала четвертой. Это позволило ей сохранить лидерство в общем зачете, передает «РИА Новости».

Непряева стала первой россиянкой, которая выиграла престижную лыжную многодневку.

1 января она победила в спринте классическим стилем на четвертой гонке «Тур де Ски» в немецком городе Оберстдорфе.