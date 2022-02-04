Мантуров: воссозданный Ту-160М передадут в Минобороны РФ до конца второго квартала 2022 года

Фото: Ростех

Первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут в Минобороны России до конца второго квартала текущего года. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, ведомство получит Ту-160М для дальнейших государственных испытаний и постановки на вооружение. Министр отметил, что поначалу поставка планировалась в конце 2023 года, однако задачу удалось реализовать в максимально короткие сроки, передает ТАСС.

Фото: Ростех

Сегодня Мантуров с рабочей поездкой прибыл в Казань. Вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым он посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев». Они осмотрели вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М.

Построенный с нуля Ту-160М совершил свой первый полет в январе. Ракетоносец летал на высоте 600 метров под управлением летчиков-испытателей ПАО «Туполев». В ходе маневров пилоты испытали устойчивость и управляемость Ту-160М в воздухе.

Диана Жиленкова