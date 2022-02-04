Мантуров ознакомился с производством Ту-160М на Казанском авиационном заводе

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Казань с рабочей поездкой прибыл министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым он посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» и ознакомился с его работой.

Мантурову показали, как ведутся работы по программе воспроизводства глубокомодернизированных ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160М и как ремонтируются и модернизируются строевые самолеты Ту-160, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Кроме того, Мантуров и Минниханов осмотрели вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М, который 12 января совершил первый полет, а также встретились с экипажем летчиков-испытателей ПАО «Туполев», который управлял новым самолетом. Он, напомним, длился около 30 минут на высоте 600 метров.

Программу воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М запустили по решению президента России Владимира Путина. Самолет сохранил внешний облик, но получил совершенно новую технологическую базу с внедрением цифровых технологий. Системы и оборудование обновлены и модернизированы в нем на 80%.



По программе перезапуска стратегических ракетоносцев Ту-160 на Казанском авиационном заводе обновили и модернизировали более 40% оборудования цехов. Запущена в работу крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана.

О приезде Мантурова в Казань сообщалось накануне. По словам Галимовой, с президентом Татарстана министр должен обсудить вопросы поддержки промышленных предприятий.

