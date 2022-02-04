Улицу Фатыха Амирхана в Казани отремонтируют по нацпроекту в этом году

В Казаки в этом году отремонтируют улицу Фатыха Амирхана, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

На участке от улицы Маршала Чуйкова до улицы Михаила Миля уложат верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона, заменят изношенные дорожные знаки и пешеходные ограждения.

Ремонт проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В общей сложности по нему в 2022 году в Казанской агломерации отремонтируют 33,9 км дорожно-уличной сети. Таким образом нормативного состояния достигнут 83% дорог.

Нацпроект реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В этом году в России на строительство, реконструкцию и ремонт дорог предусмотрено более 1 трлн рублей. Из них свыше 793 млрд рублей выделят на федеральные дороги, еще 255 млрд — на региональные. На региональной сети и в городских агломерациях Татарстана в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать более 85 км дорог.

Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланирована до 2024 года. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что этот проект может быть выполнен на год раньше, к концу 2023 года, за счет дополнительных бюджетных средств.

Маргарита Головатенко