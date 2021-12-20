Дорожный нацпроект планируют выполнить к концу 2023 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» может быть выполнен на год раньше, к концу 2023 года, за счет дополнительных бюджетных средств. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марата Хуснуллина.

Он пояснил, что ставится задача по обеспечению достижения всех показателей нацпроекта до конца срока, указанного выше. Ранее в БКД планировался рост доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии до 50,9% и доли дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии до 85% в 2024 году с 44,9% и 69% в 2020 году соответственно.

По словам вице-премьера, в этом году только на региональные дороги было выделено 166 млрд рублей, благодаря чему получилось опережающими темпами отремонтировать в 2021 году 2 200 км дорог и досрочно завершить работы на 400 объектах. Всего в нынешнем году на БКД выделили более 555 млрд рублей.

Хуснуллин считает, что хорошие дороги влияют на качество жизни россиян и развитие экономики регионов, а также на снижение смертности. Он добавил, что благодаря строительству новых дорог количество смертей на них снизилось на 9%.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2021 году по проекту БКД капитально отремонтировали самый протяженный участок дороги длиной 7,6 км, расположенный в Мензелинском районе. Участок начинается от дороги федерального значения М-7 «Волга» и проходит через населенный пункт Старая Матвеевка.



Дарья Акимова