В 2022 году в России выделят более 1 трлн рублей на строительство и ремонт дорог

Фото: Максим Платонов

В этом году в России на строительство, реконструкцию и ремонт дорог предусмотрено более 1 трлн рублей. Из них свыше 793 млрд рублей выделят на федеральные дороги, еще 255 млрд — на региональные. Средства направляются из федерального бюджета. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в текущем году планируется построить и реконструировать 223 км, а также отремонтировать 6,7 тысячи км федеральных дорог. Кроме того, продолжится активное строительство трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань с продолжением дороги до Екатеринбурга и далее до Тюмени и Челябинска, сообщается на сайте правительства РФ.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад Хуснуллин сообщил, что нулевой участок автодороги М-12 запустят в 2022 году. Речь идет об увязке ЦКАД с большим кольцом проекта трассы Москва — Казань — Екатеринбург.



Тем временем в Татарстане по нацпроекту в этом году планируют обновить более 85 км дорог. Например, в Казанской агломерации отремонтируют 32 км дорог. В том числе обновят улицу Четаева — от Бондаренко до Абсалямова, проспект Фатыха Амирхана — от улицы Маршала Чуйкова до Михаила Миля.

Диана Жиленкова