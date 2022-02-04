Волынец предложила увеличить выплаты по уходу за детьми-инвалидами

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила увеличить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет в независимости от дохода, сообщает RT.



Сейчас неработающим трудоспособным лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами I группы с детства, полагаются выплаты в размере 10 тысяч рублей. Чтобы получать это пособие, нужно предоставить сведения о том, что осуществляющий уход человек не работает, у него нет пенсии и пособия по безработице. Законом предусмотрено получение дохода через регистрацию в качестве самозанятого, но это не решает проблему людей, которые осуществляют уход и не имеют возможности заработать, отмечает Волынец.

Омбудсмен предложила увеличить размер выплат до прожиточного минимума. При этом размер выплат не должен зависеть от наличия дохода от трудовой деятельности. Лицу, осуществляющему уход за инвалидом, следует предоставить возможность работать неполный день или в дистанционном режиме.

Если такие изменения будут приняты, семьи реже будут вынуждены помещать ребенка-инвалида в специализированные интернаты на полное попечение государства, считает уполномоченный по правам ребенка:

— Дети-инвалиды и инвалиды I группы с детства в большей степени будут получать заботу непосредственно от своих родных и близких, а не от наёмных профессионалов, что будет очень важным аспектом для их эмоционального благополучия и гарантией качества жизни, — говорится в обращении.

Волынец ранее поддержала инициативу ввести курс по цифровой гигиене в школах. Она выразила мнение, что курс по цифровой гигиене нужно согласовывать с методологами «в зависимости от возраста детей».

По поручению президента РФ Владимира Путина с 1 февраля на 8,4% вырастет размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России и пострадавшим на производстве. Увеличатся единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Вырастет сумма материнского капитала: на первого ребенка — до 524 тысяч рублей, на второго и последующих — до 693 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко