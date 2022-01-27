Социальные выплаты проиндексируют на 8,4% с 1 февраля

По поручению президента РФ Владимира Путина с 1 февраля на 8,4% вырастет размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России и пострадавшим на производстве, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.



Увеличатся единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Вырастет сумма материнского капитала: на первого ребенка — до 524 тысяч рублей, на второго и последующих — до 693 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Средства, которые необходимы для индексации всех мер поддержки, заложены в бюджет. В общей сложности социальные выплаты получают порядка 16 миллионов человек.

В январе министр труда Антон Котяков заявлял, что средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля после индексации на 8,6%.

Маргарита Головатенко