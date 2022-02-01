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Волынец поддержала инициативу ввести курс по цифровой гигиене в школах

16:02, 01.02.2022 1
Волынец поддержала инициативу ввести курс по цифровой гигиене в школах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец оценила предложение ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджа ввести в общеобразовательных школах спецкурс «Основы цифровой гигиены: работа с источниками информации и верификация фейков». Об этом пишет RT.

— Инициатива здравая, потому что, к сожалению, не только дети, но и взрослые не обладают какими-то элементарными навыками по поведению в Сети, по отношению к информации, которая там есть.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас наблюдается рост кибермошенничества. В социальных сетях скрывается большое число злоумышленников, которые пользуются доверчивостью детей. Курс по цифровой гигиене нужно согласовывать с методологами «в зависимости от возраста детей», считает Волынец.

С инициативой обучать школьников безопасному поведению в социальных сетях детский омбудсмен Татарстана выступала в апреле прошлого года. Свое обращение она направляла главе Минпросвещения Сергею Кравцову. В сентябре Волынец перечисляла правила, которые могут обезопасить ребенка от опасной информации в Сети.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеТехнологии Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:18
    Инициативу подавать может каждый, а как это сделать это вопрос ! Снова на учителей хотят возложить. Дайте уж педагогам обучать детей фундаментальным знаниям! Все предлагают а кому преподавать?
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