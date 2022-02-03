В Татарстане 4 февраля ожидается сильный снег с ухудшением видимости до 500 метров

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в пятницу, 4 февраля, ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют местами сильный снег с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Завтра ночью и днем в Татарстане ожидается гололед. На дорогах возможны снежные заносы и каша, предупредили в Гидрометцентре РТ.

К концу недели татарстанские метеорологи прогнозируют рост снежного покрова с нынешних 58—59 см — уже выше климатической нормы почти на 20 см — до почти 70 см. Осадки в ближайшие дни будут значительными, заявил профессор КФУ Юрий Переведенцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ухудшение погоды прогнозировали и на сегодня. Синоптики предупреждали татарстанцев о сильном снеге и ветре, метели с ухудшением видимости до 1000 метров. На дорогах гололед и снежные заносы.



Из-за ухудшения погоды в Татарстане временно ограничили движение грузового и пассажирского транспорта на трассе М-5. Ограничение будет действовать до 16.00, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.



Татьяна Демина