«Дороги и сейчас непроходимые, а будет еще хуже»: до конца недели в РТ выпадет треть месячной нормы осадков

К концу недели татарстанские метеорологи предсказывают рост снежного покрова с нынешних 58-59 см — уже выше климатической нормы почти на 20 см — до почти 70 см. Об этом рассказали профессор КФУ Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы и доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

— У нас в Татарстане температура в феврале должна быть в среднем минус 13 градусов, а она не ниже 4-5 градусов ниже нуля. Осадки в ближайшие дни будут значительными, должна выпасть за пару дней третья часть месячной нормы, — заявил Юрий Переведенцев. — Дороги и сейчас непроходимые, а будет еще хуже.

Причины — все то же глобальное потепление, которое как раз в Татарстане (как и в ПФО) влияет в первую очередь на зимние температуры (июль — более «консервативный»). Зимы становятся с каждым годом теплее. Все чаще на погоду на центральной части РФ и в Татарстане оказывают прямое влияние северно-атлантические циклоны: они повышают среднюю температуру, и приносят больше осадков. Прежних морозов не наблюдается.

— Но за такой комфорт платить приходится. Барические образования сменяли друг друга. На смену циклонов приходили антициклоны. Мы этой зимой уже 13 раз ощутили резкие перепады давления, и метеозависимые люди ощущают такие перепады очень сильно, — отметил Тимур Аухадеев.