В Татарстане временно ограничили движение по трассе М-5

В Татарстане временно ограничили движение грузового и пассажирского транспорта на трассе М-5. Об этом сообщает ФКУ «Упрдор «Приуралье».

Движение закрыли с 10 утра на участке с 1194-го (н.п. Северное, Оренбургская область) по 1281-й км (н.п. Октябрьский, граница Республики Башкортостан и Татарстан) федеральной автодороги М-5 «Урал». Ограничение связано с неблагоприятными погодными условиями: сильным ветром, низовой метелью, снегопадом.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Движение по этой трассе ограничивали во вторник. Это также было связано с метелью, плохой видимостью на дорогах.

Татьяна Леухина