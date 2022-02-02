Синоптики предупредили о метели с ухудшением видимости, сильном ветре, гололеде и тумане в Татарстане

Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий ночью и днем 3 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Завтра на территории Татарстана и Казани местами ожидаются сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров, сильный ветер порывами до 15—17 м/с, гололед, на дорогах снежные заносы. Ночью и утром местами туман.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В четверг дневные температуры поднимутся до -3... +1 градуса. По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, на территории Татарстана прогнозируется слабо морозная погода со снегом. Днем 4 февраля синоптики прогнозируют 0... -5°С, а днем 5 февраля температуры опустятся до -3... -8°С.



Татьяна Леухина